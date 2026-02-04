Neve piogge intense e acqua alta | scatta l’allerta gialla

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a un’intensa ondata di maltempo. Da oggi pomeriggio, alle 16, scatta l’allerta gialla a causa di neve, piogge abbondanti e rischio di acqua alta. Le previsioni indicano che le condizioni meteo continueranno a peggiorare nelle prossime ore, con il Centro funzionale decentrato della Protezione civile che ha già emesso un avviso di criticità. La regione si tiene pronta a intervenire per affrontare eventuali problemi legati alle piogge e alle precipitazioni nevose.

Scatta l'allerta regionale numero 3 del 2026 per il Friuli Venezia Giulia. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un avviso di criticità meteo, idrogeologica e idraulica sulla base delle previsioni aggiornate, con validità dalle 16, di oggi mercoledì 4 febbraio, fino.

La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla in Sicilia.

