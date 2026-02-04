L’Italia sta assistendo a una vera e propria rivoluzione nel settore energetico. Nei prossimi mesi, il numero di impianti fotovoltaici installati su tetti di fabbriche, capannoni e aziende agricole continuerà a salire rapidamente, superando ogni previsione. Questa crescita accelera grazie a incentivi e a un aumento della domanda di energia rinnovabile. Ora, le aziende e i proprietari di terreni scelgono sempre di più di investire nel solare, contribuendo a cambiare il volto del panorama energetico nazionale.

L’Italia sta vivendo una trasformazione silenziosa ma potente: su tetti di fabbriche, capannoni industriali e coperture di aziende agricole, il fotovoltaico non cresce più a passo sostenuto, ma esplode. A partire dal primo trimestre del 2026, il Paese ha registrato un aumento del 147% nella potenza installata rispetto allo stesso periodo del 2025, con oltre 1,8 gigawatt di nuovi impianti collegati alla rete in soli tre mesi. Il dato, fornito dall’Osservatorio Nazionale Energia Rinnovabile, non riguarda solo le grandi centrali in aree deserte, ma il cuore pulsante dell’industria e dell’agricoltura italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia: crescita esponenziale del fotovoltaico su tetti e aree industriali in 2025

