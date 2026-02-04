La Provincia aggiorna le regole Sviluppo a consumo di suolo zero Il futuro si gioca sulle aree dismesse

La Provincia di Monza e Brianza cambia le regole per il suo Piano territoriale. Ora punta tutto sul consumo zero di suolo e sul riuso delle aree dismesse. L’obiettivo è rendere più semplice e rapido gestire lo sviluppo senza sprechi, concentrandosi su sostenibilità e autogenerazione di energia pulita. La provincia vuole anche rispondere alle sfide della logistica e dei data center, puntando su un uso più intelligente del territorio.

La Provincia di Monza e Brianza riscrive le regole del suo Piano territoriale di coordinamento. Obiettivo, dotarsi di strumenti più efficaci per gestire lo sviluppo in un territorio che non può più permettersi sprechi di suolo e per dare risposte a ciò che bussa alla porta, dal tema della sostenibilità e dell'autoproduzione di energia 'pulita' a quelli della logistica e dei data center. L'iter di revisione dell'apparato normativo è partito nell'agosto del 2024, a 10 anni dall'approvazione del Ptcp, uno strumento di pianificazione urbanistica e territoriale di livello intermedio tra Regione e comuni.

