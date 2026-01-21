Viterbo tra le mete preferite del Giubileo | Censiti 18mila pellegrini e accolto 3mila giovani

Viterbo si conferma tra le mete più visitate durante il Giubileo 2025, con circa 18.000 pellegrini censiti e 3.000 giovani accolti. L’Epifania ha segnato la conclusione ufficiale dell’evento, con la chiusura della porta santa nella basilica di San Pietro a Roma. Un periodo di grande afflusso e partecipazione che ha rafforzato l’importanza religiosa e culturale della città e dell’intera regione.

Nel giorno dell'Epifania si è ufficialmente concluso il Giubileo 2025, con la chiusura della porta santa nella basilica di san Pietro a Roma. Con la fine dell'anno giubilare anche Viterbo ha potuto tirare le somme, riflettendo sul suo percorso. Per l'occasione, il 17 gennaio, è stato organizzato.

