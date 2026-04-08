Sbloccano 12,6 milioni per 104 opere | nuova spinta al Monferrato

Il presidente ha firmato oggi a Casale Monferrato gli accordi relativi a un finanziamento di oltre 12,6 milioni di euro. Questi fondi sono destinati a sostenere 104 iniziative nel territorio del Monferrato. La firma è avvenuta nel corso di un evento ufficiale, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti coinvolti nei progetti. La somma rappresenta una nuova occasione di investimento per lo sviluppo della zona.

Il presidente Alberto Cirio ha siglato oggi, mercoledì 8 aprile 2026, a Casale Monferrato gli accordi per l’erogazione di oltre 12,6 milioni di euro destinati a 104 progetti. I fondi servono a finanziare interventi nei territori del Bacino del Tanaro e delle aree Terre di Po e Monferrato Casalese. L’operazione coinvolge cento amministrazioni locali. Accanto a Cirio hanno preso parte alla firma anche i referenti regionali Federico Riboldi, Enrico Bussalino e Gian Luca Vignale, quest’ultimo assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione. La strategia regionale si sposta verso le aree omogenee per permettere ai centri più piccoli di attuare piani strategici che erano bloccati da tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sbloccano 12,6 milioni per 104 opere: nuova spinta al Monferrato Sardegna: 134 milioni sbloccano 2000 opere pubblicheLa Regione Sardegna ha varato una nuova manovra finanziaria destinata a sbloccare un ingente volume di opere pubbliche, con uno stanziamento... Leggi anche: Piano triennale di opere pubbliche: "Dalle compensazioni 12 milioni per le strade"