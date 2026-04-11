In una mattina dedicata alla Giornata del Mare, gli studenti della scuola primaria di Bosa hanno partecipato a un’attività di formazione presso le strutture dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Durante l’evento, i bambini hanno assistito a dimostrazioni sul soccorso e sull’uso della tecnologia per la tutela del mare, approfondendo aspetti pratici legati alla salvaguardia delle risorse marine. L’iniziativa ha coinvolto i giovani in un percorso di sensibilizzazione ambientale.

In occasione della Giornata del Mare, gli studenti della scuola primaria Scherer di Bosa hanno vissuto una mattinata di formazione pratica e sensibilizzazione ambientale presso le strutture dell’Ufficio Circondariale Marittimo. L’iniziativa, tenutasi sabato 11 aprile 2026, ha permesso ai bambini di confrontarsi direttamente con le realtà della Guardia costiera, della Croce Rossa Italiana e della pesca locale, unendo la teoria sulla tutela degli ecosistemi alla pratica dei soccorsi in mare. Tecnologia e sicurezza: il cuore operativo della Guardia costiera. Il percorso formativo per i giovanissimi alunni badesi è iniziato con un cruciale sulla salvaguardia dell’ambiente marino, sottolineando come ogni comportamento individuale abbia un impatto diretto sulla salute del nostro ecosistema.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bosa, i piccoli guardiani del mare: tra soccorsi e tecnologia

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