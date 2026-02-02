I Guardiani della Biodiversità | oltre 1.200 studenti coinvolti nel progetto di Legambiente

Più di 1.200 studenti si sono messi in gioco con Legambiente in un progetto che coinvolge dieci aree protette e trenta scuole. In questi mesi, i ragazzi hanno partecipato a oltre sessanta attività tra escursioni, biotrekking e laboratori educativi. Durante l’evento, sono stati piantati più di 300 alberi, dimostrando impegno concreto per la tutela dell’ambiente.

Dieci aree protette, trenta scuole, oltre 1.200 alunni coinvolti, sessanta iniziative tra escursioni, biotrekking e attività educative, e più di 300 alberi messi a dimora. Sono i numeri finali de "I Guardiani della Biodiversità", il progetto di educazione ambientale promosso da Legambiente Campania, realizzato in partenariato con Federparchi e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia. I risultati conclusivi sono stati presentati in occasione della Giornata mondiale delle zone umide, presso il Parco Borbonico del Fusaro a Bacoli, area naturale protetta del Parco regionale dei Campi Flegrei, alla presenza degli studenti dell'Istituto di assistenza per l'infanzia Tonino Schiano e di rappresentanti istituzionali regionali e locali.

