Picchiato in strada da un gruppo di ragazzi Papà muore davanti al figlio

Nella notte tra sabato e domenica, a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani in piazza Felice Palma, nel centro cittadino. L’attacco si è verificato intorno all’1, e l’uomo è stato picchiato violentemente. Pochi minuti dopo, l’uomo è deceduto nel luogo dell’aggressione, di fronte al figlio che era con lui. La vittima si chiamava Giacomo Bongiorni.

Aggressione culminata in tragedia nella notte tra sabato e domenica a Massa. Un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, è morto dopo essere stato attaccato intorno all'1 di notte da un gruppo di giovani in piazza Felice Palma, nel pieno centro della città e a pochi passi dal Comune. Secondo le prime informazioni, con lui si trovava anche il figlio di 11 anni. L'episodio sarebbe avvenuto verso l'1 di notte. Stando a una prima ricostruzione, Bongiorni aveva assistito a uno spettacolo nella zona di piazza Felice Palma e, terminata la serata, si era fermato a mangiare nel locale del cognato. Nelle vicinanze, probabilmente in un kebab, era presente anche un gruppo composto da quattro o cinque ragazzi, tutti sotto i 20 anni.🔗 Leggi su Iltempo.it

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