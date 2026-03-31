Venerdì 7 aprile 2026, alle ore 19:00, al Cinema Troisi di Roma si terrà la proiezione in anteprima del film Sciatunostro, diretto da Leandro Picarella. L'evento prevede anche un incontro con il regista, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere il film prima della sua uscita ufficiale.

Cosa: Proiezione in anteprima del film Sciatunostro con incontro con il regista Leandro Picarella. Dove e Quando: Cinema Troisi, Roma; martedì 7 aprile 2026, ore 19:00. Perché: Un poetico racconto d’infanzia ambientato a Linosa, reduce dal successo alla Festa del Cinema di Roma. Il grande schermo del Cinema Troisi si prepara ad accogliere un’opera che fa del tempo e del silenzio i suoi protagonisti assoluti. Martedì 7 aprile, il regista siciliano Leandro Picarella presenterà in anteprima la sua ultima fatica cinematografica, Sciatunostro. Dopo il caloroso apprezzamento ricevuto alla Festa del Cinema di Roma, la pellicola inizia il suo viaggio nelle sale italiane (distribuita da PostMov dal 9 aprile), partendo proprio da uno degli spazi culturali più vibranti della Capitale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sciatunostro: il soffio dell’infanzia di Leandro Picarella approda a Roma

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