Piazza Vimercati in due pestano un 33enne per futili motivi Fermato un 16enne
Nella notte di piazza Vimercati, nel quartiere Nuovo Salario, un uomo di 33 anni è stato aggredito da due giovani, uno dei quali di 16 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta per motivi considerati futili, probabilmente scaturiti da un equivoco o da un commento inappropriato. L'aggressore minorenne è stato fermato dalle forze dell'ordine.
Una parola di troppo, forse uno sguardo interpretato male, tutto amplificato dai fumi dell'alcol. È finita nel sangue la notte in piazza Vimercati, nel cuore del quartiere Nuovo Salario, dove un uomo è stato brutalmente aggredito da due giovanissimi.I fatti sono avvenuti nell'oscurità della.🔗 Leggi su Romatoday.it
Violenza e minacce. Vittima un 16enne: "Tutto per futili motivi"Si è avvicinato con atteggiamento aggressivo a un ragazzino di 16 anni, minacciandolo per futili motivi.
Roma. San Basilio. Per futili motivi 33enne di origini filippine accoltella un uomo di 39 anni sul bus 444. Arrestato dai CarabinieriL’episodio è avvenuto verso le 23:45 di ieri, 28 Marzo, in Viale del Casale di San Basilio.