Piazza Vimercati in due pestano un 33enne per futili motivi Fermato un 16enne

Nella notte di piazza Vimercati, nel quartiere Nuovo Salario, un uomo di 33 anni è stato aggredito da due giovani, uno dei quali di 16 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta per motivi considerati futili, probabilmente scaturiti da un equivoco o da un commento inappropriato. L'aggressore minorenne è stato fermato dalle forze dell'ordine.