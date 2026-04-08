A Trapani, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 19 anni, proveniente da Erice, sorpreso mentre aveva con sé sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto all’interno della sua abitazione, dove sono state trovate e sequestrate alcune dosi di hashish. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori procedimenti.

Un giovane di 19 anni, originario di Erice, è stato catturato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Trapani mentre deteneva sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa con l’arresto del ragazzo, che stava già scontando una misura restrittiva domiciliare. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato durante una serie di attività mirate a contrastare il narcotraffico nel quartiere San Giuliano. I militari hanno fatto irruzione nell’abitazione del giovane, dove hanno rinvenuto materiale occultato con cura. All’interno della casa sono stati sequestrati circa 48 grammi di hashish, già frazionato in diverse dosi. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e tutto l’occorrente necessario per il confezionamento delle sostanze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trapani, spaccia ai domiciliari: arrestato 19enne con hashish

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