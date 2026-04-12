Nel pieno delle elezioni in Ungheria, Viktor Orbán e l’aspirante sfidante hanno inviato messaggi agli elettori. Peter Magyar, ex insider, si presenta come una figura di rilievo nel panorama politico ungherese e potrebbe rappresentare una reale alternativa all’attuale premier. La campagna elettorale si svolge in un clima di tensione tra i due candidati, con messaggi distinti rivolti alla popolazione.

Due messaggi speculari agli elettori ungheresi nel pieno del voto sono stati inviati da Viktor Orbán e dall’avversario, Peter Magyar. Il premier ha parlato di un esito incerto, invitando tutti ad andare a votare: «Il destino del Paese può dipendere da un solo voto», ha detto. Stesso tono per il leader dell’opposizione di Tisza: «Ogni voto può essere decisivo». Ma chi è Péter Magyar? Chi è Peter Magyar Quarantacinque anni, fino al 2024 ha fatto parte del partito di Orban, mentre oggi è il leader del partito Tisza. Nato a Budapest nel 1981, Magyar è un avvocato. I legami con la politica hanno radici lontane: il suo padrino fu Ferenc Mádl, presidente della Repubblica tra il 2000 e il 2005, ed è stato sposato con Judit Varga, ministra della Giustizia tra il 2019 e il 2023.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Peter Magyar, chi è l'ex insider che sfida Orban con Tisza in Ungheria (e che potrebbe vincere)

Ungheria: l’ascesa di Péter Magyar, l’insider che scuote OrbánPéter Magyar, ex funzionario statale, sta guidando il movimento Tisza verso una possibile vittoria nelle elezioni parlamentari del 12 aprile,...

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