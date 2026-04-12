In Ungheria si avvicinano le elezioni e tra i candidati figura un ex insider che si propone come avversario di lunga data del premier in carica. Vent'anni fa, questo giovane avvocato si unì alla protesta contro la corruzione organizzata dall'allora leader dell'opposizione, fondando un gruppo di assistenza legale. Da allora, ha mantenuto un ruolo attivo nel panorama politico e legale del paese.

Budapest, 10 apr. (Adnkronos) - Vent'anni fa un giovane avvocato aderì alla protesta anti-corruzione guidata dall'allora leader dell'opposizione, Viktor Orban, creando un gruppo di assistenza legale chiamato "non abbiate paura". Ed ora Peter Magyar sta usando lo stesso slogan, 'non abbiate paura', per lanciare, da ex insider, la sfida elettorale più temibile che il premier nazionalista ungherese si trova ad affrontare da quando ha assunto il potere nel 2010. "E' una grande storia, il principe giovane, Davide contro Golia, ognuno si può identificare con lui", dice al Financial Times del 45enne leader di Tisza, Balint Ruff, stratega e direttore di uno show politico in Ungheria.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Elezioni in Ungheria, chi è Magyar: l'ex insider che può battere Orban

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