Pegazzano allarme alla primaria Crolla un pezzo di grondaia Scatta lo sciopero dei genitori

A Pegazzano, un pezzo di grondaia si è staccato, danneggiando una parte dell’ingresso della primaria. La scoperta ha preoccupato genitori e insegnanti, che hanno deciso di non far entrare i figli a scuola. Alcuni genitori hanno scelto di sospendere le lezioni, protestando contro le mancanze nelle manutenzioni dell’edificio. La situazione ha portato a un’assemblea improvvisa tra genitori e dirigenti scolastici. La scuola rimane comunque aperta, ma la tensione cresce.

Il crollo di un pezzo di grondaia a pochi metri da uno degli ingressi della scuola. La protesta dei genitori, parte dei quali decide di non mandare i propri figli a scuola, inscenando una sorta di "sciopero" delle lezioni contro le carenze manutentive dell'edificio scolastico. E l'intervento del Comune, che ora attende i denari della Regione per mettere mano all'edificio. Accade alla scuola primaria di Pegazzano, dove un nutrito gruppo di genitori ieri ha deciso di non mandare i figli a scuola dopo che giovedì un pezzo di grondaia si era staccato dal tetto, crollando nel giardino interno a due passi dall'ingresso della scuola dell'infanzia.