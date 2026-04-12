LIVE Perugia-Piacenza 3-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri volano in finale!

Alle ore 19.47 la partita tra Perugia e Piacenza si conclude con un punteggio di 3-0 a favore dei padroni di casa, che si qualificano per la finale della Superlega di volley 2026. La diretta è terminata e l'evento si è svolto senza ulteriori aggiornamenti. La cronaca si ferma qui, grazie per averci seguito e buona serata.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.47: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.46: Piacenza cercherà di rifarsi nella finale di Coppa Cev contro il Luneburg, mentre Perugia attende la vincente di Verona-Civitanova (serie sull’1-2) e ora potrà concentrarsi sugli allenamenti 19.44: Giannelli, ancora una volta migliore in campo a nostro avviso, ha fatto giostrare al meglio i suoi attaccanti. In casa Perugia, infatti, 13 punti per Ben Tara, 12 per Plotnytskyi, 11 a testa per Semeniuk e Solè. In casa Piacenza 14 punti per Simon, 11 per Gutierrez, 8 per Bovolenta e 6 per Comparoni. 19.42: Piacenza “vorrei ma non posso”, Perugia implacabile nei momenti decisivi dell’incontro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Piacenza 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri volano in finale! LIVE Perugia-Piacenza 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri a un passo dalla finale, 25-21CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 La pipe di Semeniuk 4-3 La pipe di Semeniuk 3-3 La pipe di Gutierrez 3-2 Vincente Ben Tara da seconda... Leggi anche: LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri possono chiudere la serie Perugia vs Verona | Highlights | Supercoppa Italia 2026 FINAL