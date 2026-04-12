Perù cittadini al voto per eleggere il nuovo presidente tra 35 candidati

In Perù, le urne sono aperte per le elezioni generali e i cittadini sono chiamati a votare per eleggere il nuovo presidente. La consultazione coinvolge 35 candidati, ognuno in corsa per ottenere il mandato. La giornata di voto si svolge in un clima di attesa, mentre le schede vengono consegnate e le preferenze espresse in diversi seggi sparsi sul territorio.

Seggi aperti in Perù per le elezioni generali, con gli elettori chiamati a scegliere il nuovo presidente tra ben 35 candidati. Oltre al capo dello Stato, si rinnova anche il Parlamento, con il ritorno a un sistema bicamerale dopo trent’anni: 130 deputati e 60 senatori ridisegneranno gli equilibri istituzionali del Paese. Secondo i sondaggi, nessun candidato appare in grado di vincere al primo turno, rendendo probabile un ballottaggio. In testa alle preferenze c’è Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente e dittatore Alberto Fujimori, che ha incentrato la sua campagna sulla lotta alla criminalità e sul rafforzamento delle misure di sicurezza....🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Perù, cittadini al voto per eleggere il nuovo presidente tra 35 candidati Domenica comunità ebraiche al voto per eleggere il nuovo presidente Ucei(Adnkronos) – Cambio al vertice dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei). In Perù si vota per eleggere il decimo presidente in dieci anniMa quasi con certezza ci sarà un ballottaggio: i candidati sono 35, tra cui ex ministri, un comico e la figlia dell'ex dittatore Fujimori Domenica 12...