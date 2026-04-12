In Perù si vota per eleggere il decimo presidente in dieci anni

In Perù si sta svolgendo un'elezione presidenziale con 35 candidati in corsa, tra cui ex ministri e un comico. La competizione si prevede molto serrata e quasi certamente il risultato finale richiederà un secondo turno di voto. Finora, le urne sono aperte e si aspettano ancora i dati ufficiali sui risultati preliminari. La consultazione rappresenta il decimo tentativo di eleggere un presidente in meno di dieci anni.

Ma quasi con certezza ci sarà un ballottaggio: i candidati sono 35, tra cui ex ministri, un comico e la figlia dell'ex dittatore Fujimori Domenica 12 aprile oltre 27 milioni di cittadini peruviani voteranno per eleggere il nuovo presidente del paese: sostituirà José Maria Balcázar, eletto dal parlamento monocamerale a fine febbraio con l’incarico di guidare il Perù fino alle nuove elezioni, in seguito alla rimozione del suo predecessore. Chi prenderà il suo posto diventerà il decimo (o la decima) capo di stato del Perù in dieci anni, un periodo in cui il paese è stato attraversato da numerosi scandali di corruzione, ampie proteste antigovernative e casi di impeachment molto discussi.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - In Perù si vota per eleggere il decimo presidente in dieci anni Leggi anche: Come si vota nella finale di Sanremo 2026? La gara in due fasi, quanto pesano le giurie, i codici e i costi per eleggere il vincitore Elezioni generali in Perù, si vota anche a Genova: seggio, orari e documenti necessariDomenica 12 aprile dalle ore 7 alle ore 17, la comunità peruviana è una delle più numerose del nord Italia con oltre 6mila residenti in Liguria Si... El día que el fuego intentó borrar nuestra democracia