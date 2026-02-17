Open day della prevenzione | 410 prestazioni in un giorno allo Zen a Cefalù la prossima tappa

Allo Zen di Cefalù, l’Open day della prevenzione ha portato a 410 prestazioni sanitarie in un solo giorno, dopo aver attirato molte persone del quartiere. La giornata ha visto medici e operatori impegnati a offrire controlli e screening gratuiti presso la scuola “Giovanni Falcone” di via Pensabene. La prossima tappa dell’evento si terrà proprio a Cefalù, continuando a coinvolgere la comunità locale.

L'iniziativa alla scuola Falcone. I più richiesti i controlli cardiovascolari. Il 28 febbraio appuntamento nella cittadina normanna La risposta del quartiere si è tradotta in 410 prestazioni sanitarie erogate in una sola giornata. L'Open day itinerante della prevenzione dell'Asp, organizzato oggi allo Zen nella scuola "Giovanni Falcone" di via Pensabene, ha trasformato per alcune ore l'istituto in un punto di riferimento per salute, informazione e servizi gratuiti. Gli screening oncologici – mammografie, pap test, hpv test e sof test – hanno registrato una buona adesione, così come i controlli cardiovascolari, che con 90 prestazioni rappresentano uno dei dati più rilevanti della giornata.