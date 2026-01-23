shock in italia bimba muore a 5 anni per arresto cardiaco quel sintomo da giorni

Una tragedia ha sconvolto Crispiano, nel tarantino: una bambina di 5 anni è deceduta a causa di un arresto cardiaco, dopo aver manifestato sintomi nei giorni precedenti. Il paese si trova a fare i conti con questa perdita improvvisa, che solleva domande sulla gestione dei segnali di allarme e sulla prevenzione. Un dolore profondo che lascia spazio alla riflessione e alla vicinanza alle famiglie coinvolte.

Il silenzio irreale di Crispiano, nel tarantino, è interrotto solo dal dolore straziante per una perdita che sfida ogni logica. Una bambina di soli cinque anni si è spenta improvvisamente, strappata alla vita da un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo. I soccorritori del 118, giunti sul posto con una rapidità disperata, hanno lottato contro il tempo per 55 interminabili minuti, tentando ogni manovra di rianimazione possibile. Ogni sforzo, purtroppo, si è rivelato inutile di fronte a un destino che si era già compiuto tra le braccia della madre. Sul luogo della tragedia è intervenuto personalmente il direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, arrivato a bordo di un’auto medica nel tentativo estremo di salvare la piccola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

