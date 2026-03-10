Ieri sera a Montesacro, nel quartiere di Roma, un uomo di 47 anni ha perso il controllo della sua auto, finendo contro un muro in via Luigi Bertelli, all’incrocio con via Emilio De Marchi. L’incidente si è verificato intorno alle 19 e ha causato la morte del conducente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un tragico incidente mortale si è verificato ieri sera nel quartiere Montesacro, a Roma. L’episodio è accaduto intorno alle 19 in via Luigi Bertelli, precisamente all’incrocio con via Emilio De Marchi, dove un uomo di 47 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico evento stradale. Secondo le prime ricostruzioni effettuate, il veicolo dell’uomo, una Renault Scenic, avrebbe inizialmente urtato tre auto parcheggiate, per poi terminare la sua corsa contro un muro. Indagini in Corso sulla Dinamica dell’Incidente. Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire le cause dell’incidente; tra le ipotesi non si esclude la possibilità che il conducente abbia potuto accusare un malore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro, morto 47enne a Montesacro

Articoli correlati

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muroSan Giuliano Terme (Pisa), 23 dicembre 2025 – Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muro: l’incidente stradale è avvenuto...

Si schianta con l’auto sulle macchine in sosta e poi contro un muro: morto un 47enne a MontesacroUn uomo di 47 anni è morto ieri sera a Montesacro dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma perde il controllo dell'auto e...

Temi più discussi: Incidente stradale a Roma, 19enne perde il controllo della moto e muore; Incidente stradale a Roma, perde il controllo della moto e si schianta contro un palo. Archange Pochini aveva festeggiato il 19esimo compleanno; Roma, perde controllo della moto: morto 19enne; Incidente a piazza Vittorio: perde controllo dell'auto e finisce nel chiosco di fiori, ferita una passante.

Roma: perde il controllo dell'auto, urta i veicoli in sosta e finisce contro un muro: morto un 47enne. L'ipotesi di un maloreHa perso il controllo della sua auto ed è andato a scontrarsi prima con tre veicoli in sosta ed infine contro un muro. Ancora una vittima della strada a Roma: un uomo di 47 anni ha perso ... corriereadriatico.it

Perde il controllo dell'auto e si schianta prima contro le auto in sosta e poi contro un muro, morto un 47enneAncora una vittima sulle strade di Roma. Un uomo di 47 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto nel ... leggo.it

Un video di 13 minuti. Con alle spalle il centro di Roma. Per scendere in campo in prima persona in vista del referendum del 22-23 marzo. La premier Giorgia Meloni ieri ha fatto proprio quello che aveva annunciato di non voler fare: esporsi in prima persona e - facebook.com facebook

Save The Children, il 21 maggio a Roma torna Impossibile 2026, la biennale dell'infanzia e dell'adolescenza #ANSA x.com