FOTO Incidente in via delle Puglie | 65enne perde il controllo dell’auto e finisce contro un’altra vettura

Una donna di 65 anni ha causato un incidente in via delle Puglie, perdendo il controllo della sua Fiat 500 e finendo contro un'altra auto. L’incidente è avvenuto mentre percorreva la strada in salita, provocando danni ai veicoli e qualche disagio al traffico locale. La donna è uscita illesa, ma l’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale in via delle Puglie, dove una donna di 65 anni, alla guida di una Fiat 500, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in salita. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe urtato dapprima un muretto laterale per poi andare a impattare contro un'altra vettura in transito, una Tata, provocando momenti di apprensione tra gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale San Pio.