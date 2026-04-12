Perché la boxe continua ad avere bisogno di Tyson Fury
Un nuovo ritorno sul ring per Tyson Fury, che ha affrontato ancora una volta Makhmudov in un incontro di alto livello. La performance dell’ultimo match si è aggiunta alle sue numerose apparizioni nel mondo della boxe, mantenendo alta l’attenzione sul suo percorso e sulle sfide che affronta. La presenza del campione britannico continua a essere centrale nel panorama pugilistico, attirando pubblico e interesse mediatico.
Ha cucito una ripresa dopo l'altra con il suo inconfondibile jab sinistro: la prima gli è servita per scartavetrare via dalle spalle la ruggine di quasi un anno e mezzo lontano dal ring; altre due per scrollarsi di dosso un po' di tensione e per incanalare l'adrenalina all'interno della giusta soglia agonistica. Tyson Fury si è (ri)presentato a modo suo, vincendo un match nel corso del quale un avversario annunciato come pericolosissimo sul piano della potenza, ossia Makhmudov, si è rivelato cucito su misura per il rientro di "Gipsy king", aggressivo ma senza varianti di ritmo, soprattutto inferiore tecnicamente perché, jab a parte, ha subito le combinazioni di Fury e ha rischiato di andare giù nelle ultime quattro riprese, concluse in piedi grazie a una straordinaria resistenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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