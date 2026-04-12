Un nuovo ritorno sul ring per Tyson Fury, che ha affrontato ancora una volta Makhmudov in un incontro di alto livello. La performance dell’ultimo match si è aggiunta alle sue numerose apparizioni nel mondo della boxe, mantenendo alta l’attenzione sul suo percorso e sulle sfide che affronta. La presenza del campione britannico continua a essere centrale nel panorama pugilistico, attirando pubblico e interesse mediatico.

Ha cucito una ripresa dopo l'altra con il suo inconfondibile jab sinistro: la prima gli è servita per scartavetrare via dalle spalle la ruggine di quasi un anno e mezzo lontano dal ring; altre due per scrollarsi di dosso un po' di tensione e per incanalare l'adrenalina all'interno della giusta soglia agonistica. Tyson Fury si è (ri)presentato a modo suo, vincendo un match nel corso del quale un avversario annunciato come pericolosissimo sul piano della potenza, ossia Makhmudov, si è rivelato cucito su misura per il rientro di "Gipsy king", aggressivo ma senza varianti di ritmo, soprattutto inferiore tecnicamente perché, jab a parte, ha subito le combinazioni di Fury e ha rischiato di andare giù nelle ultime quattro riprese, concluse in piedi grazie a una straordinaria resistenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché la boxe continua ad avere bisogno di Tyson Fury

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