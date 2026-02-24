Tyson Fury difende la scelta di Arslanbek Makhmudov

Tyson Fury ha deciso di sostenere Arslanbek Makhmudov dopo aver visto il suo ultimo match. La sua scelta deriva dalla convinzione che il peso di Makhmudov possa rappresentare una vera sfida in futuro. Fury ha commentato che l’incontro potrebbe portare a confronti più interessanti nel mondo della boxe. La decisione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che si chiedono quali saranno le prossime mosse del campione britannico.

© Mondosport24.com - Tyson Fury difende la scelta di Arslanbek Makhmudov

Il rientro di Tyson Fury nel ring è guidato da una logica centrata sul pericolo calcolato, dove la motivazione non è legata a premi o tempistiche, ma alla necessità di misurarsi con una minaccia reale. La scelta del prossimo avversario è motivata dall’esigenza di mantenere alto il livello di impegno e disciplina sportiva. Nel corso di un colloquio con Ring Magazine, Fury ha spiegato che non riesce a dedicarsi a incontri di scarso spessore perché non avvertono sensazione di significato. La selezione di un avversario pericoloso è vista come l’unico modo per garantire un serio impegno nel training e per evitare di diventare una semplice presenza da KO sul palmares altrui. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, l’evento in diretta su Netflix dall’11 aprileTyson Fury tornerà sul ring dall’11 aprile, questa volta in un evento trasmesso in diretta su Netflix. Tyson Fury sotto esame prima del match con MakhmudovPrima del match con Makhmudov, Tyson Fury si presenta in buona forma e con molta sicurezza.