Tyson Fury annuncia la data del comeback di aprile

Tyson Fury torna in palestra e annuncia ufficialmente la data del suo prossimo match. Il campione dei pesi massimi ha scelto l’11 aprile per affrontare Arslanbek Makhmudov, in un match che sarà trasmesso su Netflix. Fury ha confermato di voler tornare a combattere dopo il ritiro e si prepara a scendere di nuovo sul ring.

2026-01-28 17:37:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Tyson Fury metterà fine al suo ultimo periodo di ritiro quando affronterà il peso massimo russo Arslanbek Makhmudov su Netflix l'11 aprile. Il 37enne ha combattuto l'ultima volta nel 2024, quando è stato sconfitto per la seconda volta da Oleksandr Usyk. È andato in pensione più volte. Prima dei suoi due incontri con Usyk, l'ex campione dei pesi massimi era imbattuto in 35 incontri, vincendone 34 e pareggiandone uno. L'attesissimo incontro contro Makhmudov è stato confermato mercoledì dalla Federazione saudita di boxe.

