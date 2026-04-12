Quando un gatto smette di mangiare o lascia il cibo nella ciotola, spesso la causa è legata all’odore del cibo stesso. Questo comportamento può essere legato a variazioni nell’olfatto, che influenzano l’appetito dell’animale. In alcuni casi, il cambiamento nell’odore può derivare da alterazioni nel cibo, nelle condizioni di conservazione o da altri fattori ambientali. La decisione di interrompere l’assunzione di cibo non indica sempre una mancanza di appetito.

Quando il gatto lascia a metà il cibo nella ciotola, non è necessariamente sazio e forse non sta nemmeno facendo i capricci. Secondo uno studio guidato da Masao Miyazaki della Iwate University, la spiegazione potrebbe essere legata ai sensi: i gatti smettono di mangiare anche perché si stancano dell’ odore del cibo. L’esperimento con i gatti. I ricercatori hanno sottoposto alcuni gatti a una serie di test controllati, organizzati in sei cicli consecutivi: dieci minuti di alimentazione seguiti da dieci minuti di pausa. Quando veniva proposto sempre lo stesso alimento, la quantità consumata diminuiva progressivamente a ogni ciclo. Al contrario, introducendo cibi diversi in sequenza, il calo risultava molto meno marcato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perché i gatti smettono di mangiare: la risposta è nell’odore

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