Negli ultimi anni, diverse persone sono state uccise da baby gang che agiscono per vari motivi, tra cui il segno di possesso territoriale, vendetta o semplice divertimento. Tra le vittime ci sono giovani e adolescenti, e gli episodi si sono verificati in diverse città italiane. Le autorità hanno aperto numerosi procedimenti giudiziari per far luce su questi episodi. I fatti sono stati oggetto di attenzione da parte dei media e delle forze dell’ordine.

Un rimprovero, una parola fuori posto. A volte semplicemente trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, basta questo per diventare presa della furia assassina del branco, o per dirla più modernamente baby gang. Sono giovani, colpiscono in gruppo perché da soli non avrebbero la forza né il coraggio di farlo. Che sia per vendetta o per puro atroce divertimento. È stata proprio una baby gang ad aggredire e ammazzare a Massa il 47enne Giacomo Bongiorni, caduto esanime davanti agli occhi del figlio 11enne per aver chiesto ad alcuni giovani di non lanciare bottiglie contro la vetrina del locale del cognato. Tante sono state prima di lui le persone uccise violentemente dal branco.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Per marcare il territorio, per vendetta o per divertimento: quando la baby gang uccide

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