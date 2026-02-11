Fruibilità e sicurezza Una nuova pensilina per la fermata del bus

Sono iniziati i lavori a Lerici per installare una nuova pensilina alla fermata del bus di piazza Garibaldi. La fermata si sposterà dall’attuale posizione all’ingresso di Calata Mazzini, sul lato di piazza Garibaldi. La nuova pensilina offrirà maggiore sicurezza e comfort ai pendolari.

LERICI Al via i lavori per la realizzazione della nuova pensilina dei bus in piazza Garibaldi, a Lerici: la fermata verrà infatti spostata dall’attuale collocazione all’ingresso in Calata Mazzini al lato della piazza Garibaldi. L’intervento, spiega l’amministrazione comunale, si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione e riorganizzazione del lungomare. Lo spostamento della fermata dei bus di linea risponde alla necessità di rendere "più funzionale e sicura la gestione del traffico, sia veicolare sia pedonale, in un tratto della passeggiata recentemente restaurato e ripensato nella distribuzione degli spazi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Fruibilità e sicurezza. Una nuova pensilina per la fermata del bus

