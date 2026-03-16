Scuola Perez con il progetto TumìAmì lo sport diventa inclusione

Mercoledì 18 marzo alle 10.30 presso l’Ics Perez Madre Teresa di Calcutta a Palermo si svolgerà una delle tappe del progetto “TumìAmì”. L’evento si svolgerà in via Vincenzo Errante 13 e coinvolgerà la scuola in un’iniziativa che unisce sport e inclusione. La giornata rappresenta una delle tappe del percorso dedicato a promuovere la partecipazione di tutti attraverso attività sportive.

Mercoledì 18 marzo alle ore 10.30, presso l’Ics Perez Madre Teresa di Calcutta di Palermo (via Vincenzo Errante 13), si terrà una delle tappe importanti del progetto “TumìAmì”. Un progetto, che utilizza lo sport come strumento di aggregazione, crescita personale e inclusione sociale. Il progetto è rivolto a minori e giovani maggiorenni ancora inseriti nel percorso scolastico che vivono condizioni di particolare fragilità sociale o rischio di devianza nel territorio del Comune di Palermo. Durante l’incontro presso l’Ics Perez-Madre Teresa di Calcutta, partner ufficiale del progetto, verranno donati alla scuola diversi attrezzi sportivi che permetteranno di proseguire le attività avviate nel corso del progetto, consolidando così il percorso educativo e sportivo intrapreso dagli studenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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