Pavia Innovation Week guarda al futuro dell’IA

Durante la Pavia Innovation Week si è parlato di intelligenza artificiale e di come questa possa influenzare lo sviluppo urbano e territoriale. La discussione si è focalizzata sulla necessità di integrare le tecnologie innovative con l’identità locale, puntando a creare nuove connessioni, reti e opportunità. L’evento ha coinvolto esperti e professionisti interessati a esplorare le potenzialità dell’IA per il futuro delle città e dei territori.

Investire su una visione di città e di territorio che cresce davvero quando sa custodire la propria identità e trasformarla in energia per il domani creando nuovi linguaggi, nuove connessioni, nuove reti, nuove opportunità. E’ questo l’obiettivo di Pavia Innovation Week, il festival gratuito dedicato all’ innovazione scientifica, tecnologica e culturale che da mercoledì a ieri ha animato la città con oltre 40 eventi e più di 80 ospiti italiani e internazionali, tra i quali 2 Premi Nobel. La prima edizione è stata un successo, facendo registrare oltre 10mila presenze e più di 315mila collegamenti in streaming agli incontri che hanno avuto luogo nelle diverse sedi dislocate in città trasformate in un grande laboratorio di idee aperto a tutti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pavia Innovation Week guarda al futuro dell’IA Pavia, Innovation week al via: scienza, cultura e futuro sostenibile si incontranoPavia, 8 aprile 2026 – “L’innovazione declinata in tutte le sue sfaccettature che sappia parlare al cittadino, al turista, ma soprattutto alle... Leggi anche: Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week