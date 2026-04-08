Pavia Innovation week al via | scienza cultura e futuro sostenibile si incontrano

A Pavia è iniziata l’Innovation Week, un evento dedicato a scienza, cultura e sostenibilità. La manifestazione si concentra sulla presentazione di progetti e idee innovative rivolte sia ai cittadini che alle imprese, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’uso di tecnologie e pratiche sostenibili. La settimana prevede incontri, esposizioni e workshop aperti al pubblico, con un focus particolare sulla condivisione di conoscenze e competenze in ambito innovativo.

Pavia, 8 aprile 2026 – “ L’innovazione declinata in tutte le sue sfaccettature che sappia parlare al cittadino, al turista, ma soprattutto alle imprese perché senza innovazione non c’è futuro”. Il presidente della Camera di commercio di Cremona, Mantova e Pavia Gian Domenico Auricchio ha sintetizzato così la Innovation week che comincia stasera (alle 20,30 al Fraschini dialogo tra “Scienza e musica” con il Premio Nobel per la fisica dell’intelligenza artificiale 2024 Geoffrey Hinton, insieme a Giorgio Metta, direttore scientifico Iit, e alla scienziata e già direttrice del Cern Fabiola Gianotti, il violinista Alessandro Quarta e il pianista Ramin Bahrami). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, Innovation week al via: scienza, cultura e futuro sostenibile si incontrano Pavia Innovation Week. Scienza, tecnologia cultura e societàdi Manuela Marziani La città in cui Alessandro Volta – professore di fisica sperimentale dell’ateneo – inventò la pila e in cui insegnò Camillo... Leggi anche: Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week Temi più discussi: Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week; Pavia Innovation Week 2026: date, programma ed eventi; Dall’8/4 la prima Pavia Innovation Week tra scienza tecnologia e cultura; Innovazione, la contraddizione dei brevetti alla Pavia Innovation Week. Pavia, Innovation week al via: scienza, cultura e futuro sostenibile si incontranoStasera al Fraschini si inizia col Premio Nobel per la fisica Geoffrey Hinton. In programma oltre quaranta eventi, sono attesi più di ottanta ospiti ... ilgiorno.it Pavia Innovation Week 2026: la città come laboratorio del futuro. Date e appuntamentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Pavia Innovation Week 2026: la città come laboratorio del futuro. Date e appuntamenti ... tg24.sky.it Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week. x.com Policlinico San Matteo di Pavia: concorso per 50 posti da infermiere: La Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 50 posti da infermiere a tempo indeterminato e pieno, di c - facebook.com facebook