Entra nel negozio con un taglierino | Dammi quello che c' è in cassa Rapina a Firenze paura in via del Pollaiolo

Da lanazione.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina un uomo armato di taglierino è entrato in un negozio di via del Pollaiolo e ha minacciato il cassiere per farsi consegnare i soldi. Il ladro si è dato alla fuga subito dopo, lasciando i clienti sotto shock. La polizia sta cercando di rintracciare il responsabile.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Torna l’ incubo delle rapine a mano armata negli esercizi commerciali del Quartiere 4 di Firenze. Questo pomeriggio, 11 febbraio, in via del Pollaiuolo, a Legnaia, è finito nel mirino il negozio di abbigliamento “ Sei di cuori ”, dove intorno alle 15.40 un uomo è entrato e ha minacciato la commessa con un taglierino facendosi consegnare il denaro in cassa. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore – descritto come abbastanza giovane, di bassa statura e senza particolari inflessioni dialettali o accenti stranieri – aveva il volto travisato da un cappellino calato sugli occhi e da occhiali da sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

entra nel negozio con un taglierino dammi quello che c 232 in cassa rapina a firenze paura in via del pollaiolo

© Lanazione.it - Entra nel negozio con un taglierino: “Dammi quello che c'è in cassa”. Rapina a Firenze, paura in via del Pollaiolo

Approfondimenti su Firenze Rapina

Entra in un negozio con un coltello e rapina la commerciante

Lo scorso venerdì a Prato, in via Pistoiese, si è verificato un episodio di rapina presso un negozio gestito da una commerciante cinese.

Rapina due uomini e li minaccia con un taglierino: arrestato

Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un uomo di 25 anni, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver compiuto una rapina impropria aggravata, minacciando due uomini con un taglierino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Firenze Rapina

Argomenti discussi: Entra nel negozio, arraffa di tutto e scappa col bottino; L'arte entra nei negozi del centro: al via una mostra (gratuita) dei capolavori di Keith Haring; Normal entra nel mercato slovacco con il primo punto vendita a Bratislava; Scambia le scarpe usate con quelle del negozio e fugge correndo: arrestato runner a Udine.

entra nel negozio conDonna entra nel negozio con il coltello: «Nessun atto terroristico»Donna entra nel negozio con il coltello: «Nessun atto terroristico» Interrogata per la prima volta dalla Procura federale, per la 36enne è stata disposta una perizia psichiatrica ... laregione.ch

Donna entra nel negozio con un coltello e minaccia il personaleResosi conto di avere a che fare con una persona in stato di evidente alterazione, il proprietario ha immediatamente chiamato la polizia. Nel video è possibile ascoltare e vedere gli attimi concitati ... tio.ch

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.