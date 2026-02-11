Entra nel negozio con un taglierino | Dammi quello che c' è in cassa Rapina a Firenze paura in via del Pollaiolo

Questa mattina un uomo armato di taglierino è entrato in un negozio di via del Pollaiolo e ha minacciato il cassiere per farsi consegnare i soldi. Il ladro si è dato alla fuga subito dopo, lasciando i clienti sotto shock. La polizia sta cercando di rintracciare il responsabile.

Firenze, 11 febbraio 2026 – Torna l’ incubo delle rapine a mano armata negli esercizi commerciali del Quartiere 4 di Firenze. Questo pomeriggio, 11 febbraio, in via del Pollaiuolo, a Legnaia, è finito nel mirino il negozio di abbigliamento “ Sei di cuori ”, dove intorno alle 15.40 un uomo è entrato e ha minacciato la commessa con un taglierino facendosi consegnare il denaro in cassa. Secondo quanto ricostruito, il rapinatore – descritto come abbastanza giovane, di bassa statura e senza particolari inflessioni dialettali o accenti stranieri – aveva il volto travisato da un cappellino calato sugli occhi e da occhiali da sole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lo scorso venerdì a Prato, in via Pistoiese, si è verificato un episodio di rapina presso un negozio gestito da una commerciante cinese.

Nella serata di ieri, la polizia ha arrestato un uomo di 25 anni, di origini marocchine e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver compiuto una rapina impropria aggravata, minacciando due uomini con un taglierino.

