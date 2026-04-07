Fenomeno Seixas a 19 anni conquista il suo primo WorldTour | alla sua età anche Pogacar era più lento
A 19 anni, il ciclista francese Paul Seixas ha ottenuto il suo primo risultato nel circuito WorldTour, superando i tempi di altri campioni più esperti alla stessa età, come Tadej Pogacar. Considerato un possibile erede del campione sloveno, Seixas sta dimostrando di essere già competitivo a livello internazionale. La sua ascesa nel mondo del ciclismo professionistico sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.
Paul Seixas è considerato l'erede naturale di Tadej Pogacar ma il francese a soli 19 anni sta già bruciando le tappe. Al Giro dei Paesi Baschi ha scalato la crono d'apertura ben più velocemente di quanto fece lo sloveno nel 2021, quando aveva 22 anni, conquistando il suo primo successo WorldTour e confermandosi un fenomeno assoluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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