Fenomeno Seixas a 19 anni conquista il suo primo WorldTour | alla sua età anche Pogacar era più lento

A 19 anni, il ciclista francese Paul Seixas ha ottenuto il suo primo risultato nel circuito WorldTour, superando i tempi di altri campioni più esperti alla stessa età, come Tadej Pogacar. Considerato un possibile erede del campione sloveno, Seixas sta dimostrando di essere già competitivo a livello internazionale. La sua ascesa nel mondo del ciclismo professionistico sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.