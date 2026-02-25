Antisemitismo il centrodestra ammorbidisce il testo ma il Pd chiede di rimandare il voto in aula | Prima la riforma della Rai

La discussione sul ddl antisemitismo è ufficialmente partita. E si comincia, in commissione Affari costituzionali al Senato, proprio dalle aperture del centrodestra. Come anticipato da Open, la maggioranza di governo ha scelto una linea più morbida di quella prospettata inizialmente che lascerà fuori sia i divieti ai cortei con “rischi di antisemitismo» sia la creazione di nuove fattispecie penali. E l’idea, della maggioranza ma anche di un pezzo di opposizione, a questo punto è di correre. Dopo la discussione sugli emendamenti si andrà rapidamente in aula, già il prossimo 3 marzo, nonostante le proteste del capogruppo al Senato del Partito democratico, Francesco Boccia che considera prioritaria la riforma della Rai e annuncia battaglia se questo argomento, la riforma della governance, slitterà. 🔗 Leggi su Open.online

