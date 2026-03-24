Cerreto Sannita il PD commenta il voto | Vince il No segnale politico chiaro

A Cerreto Sannita, il risultato del referendum ha visto prevalere il voto contrario, con un chiaro risultato a favore del No. Il segretario locale del Partito Democratico ha commentato il dato, sottolineando come rappresenti un segnale politico evidente. Il comunicato stampa ufficiale analizza le conseguenze del voto e gli equilibri politici nel territorio, senza ulteriori interpretazioni o commenti personali.

“Anche a Cerreto c’è stata una bella vittoria del “NO” al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: 84 voti di differenza a favore del “NO” che ha raggiunto quasi il 53%, in linea con il dato nazionale. Altresì il dato dell’affluenza degli elettori cerretesi è perfettamente in linea con la percentuale dei votanti a livello regionale. Quindi, tra i 740 voti per il “SI” c’è da considerare anche detto fattore, il che dimostra il peso politico di Parente e Melotta ridotto oramai davvero ai minimi termini considerando che si sono spesi a favore della riforma voluta dalla Meloni e da Nordio. Come loro, sono gli sconfitti di questa tornata elettorale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cerreto Sannita, il PD commenta il voto: “Vince il No, segnale politico chiaro” Articoli correlati Cerreto Sannita, nasce il circolo del Partito DemocraticoÈ stato ufficialmente costituito il Circolo del Partito Democratico di Cerreto Sannita. Immagini dal Sannio: la Morgia Sant’Angelo o ‘Leonessa’, il masso erratico di Cerreto SannitaÈ lì, un punto fermo per chi la guarda, un prezioso punto di riferimento per orientarsi nel bellissimo territorio della Valle Telesina. Una selezione di notizie su Cerreto Sannita Discussioni sull' argomento Il ritorno di Carmine Valentino alla Rocca dei Rettori e la sfida del Sannio 3.0; Cerreto Sannita, torna la suggestiva Via Crucis Vivente nella Parrocchia di San Martino Vescovo. Diocesi: Cerreto Sannita, concluso presso il laboratorio DolceMente il corso Pasticci…AmoS’è concluso, presso il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente della cooperativa iCare della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, il corso Pasticci…Amo per gli alunni della ... agensir.it Diocesi: Cerreto Sannita, il ringraziamento del card. Pizzaballa per il sostegno economico a favore del PatriarcatoIl patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, ha espresso, in una lettera, la sua profonda gratitudine per il sostegno economico della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata ... agensir.it Sapevi che vicino a Cerreto Sannita (BN) esiste un luogo carico di storia È il Ponte di Annibale, che sorge sul fiume Titerno. Il suo nome deriva dalla leggendaria impresa del generale cartaginese che, proprio qui, avrebbe attraversato il fiume con i suoi celeb - facebook.com facebook