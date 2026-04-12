Patagonia cucciolo di puma muore investito da un'auto | la madre lo trascina via con sé
Nella regione della Patagonia, un cucciolo di puma è stato investito da un'auto. La madre dell’animale, invece di abbandonarlo, lo ha trascinato via con sé. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla presenza di veicoli nelle aree naturali e sui rischi che questi comportano per la fauna selvatica. La vicenda è stata documentata da testimoni e ha suscitato discussioni sulla tutela degli animali selvatici in zone frequentate dall’uomo.
Un cucciolo di puma viene investito in Patagonia e la madre non lo abbandona trascinandolo con sé Un episodio drammatico che riaccende i riflettori sull’impatto delle strade sulla fauna selvatica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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