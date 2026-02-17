Investito da un'auto al mercato a Brescia muore in ospedale | la conducente indagata per omicidio stradale

Giuseppe Bonetti ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto il 13 febbraio vicino al mercato del Villaggio Prealpino a Brescia. La vettura, che viaggiava a una velocità sostenuta, lo ha colpito mentre attraversava la strada, provocandogli ferite gravi. La donna al volante è ora indagata per omicidio stradale.

