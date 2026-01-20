Investito da un'auto a Bergamo Francesco Benedetti muore in ospedale dopo cinque giorni

Francesco Benedetti, residente a Bergamo, è deceduto in ospedale dopo essere stato investito cinque giorni fa da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato nel centro della città, e le autorità stanno indagando sulle cause. La notizia ricorda l’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali per prevenire incidenti simili.

