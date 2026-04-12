Galliani si sfila Malagò il primo nome | la corsa alla presidenza FIGC tra veti alleanze e politica

Un membro di spicco ha deciso di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della FIGC, lasciando spazio a un altro candidato che ha già ottenuto sostegno. Nel frattempo, si fanno avanti anche le voci di un possibile ex calciatore che potrebbe candidarsi. La competizione tra i vari pretendenti si anima, con veti e alleanze che influenzano le scelte e le strategie dei candidati. La situazione resta in evoluzione mentre si avvicina la scadenza delle candidature.

Galliani rinuncia alla candidatura e rilancia Malagò, mentre prende quota anche l’ipotesi di un ex calciatore. Il quadro disegnato a Fanpage.it nelle scorse ore tra manovre, divisioni politiche e strategie dietro le quinte: la partita per la presidenza della FIGC entra nel vivo.🔗 Leggi su Fanpage.it Galliani: “Non mi candiderò alla presidenza della Figc. Il profilo migliore è Giovanni Malagò”Adriano Galliani, nonostante l’endorsement del Milan, ha escluso una sua candidatura a presidente della Figc. Malagò e la corsa alla FIGC: tra Malagò, Marani e il ritorno di ManciniIl vuoto di potere in via Allegri e la corsa alla presidenza L’assenza di una guida stabile ha generato un clima di incertezza che sta coinvolgendo i...