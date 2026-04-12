Un dirigente sportivo ha annunciato di non voler accettare l'invito a candidarsi alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, precisando di non essere disponibile. In alternativa, ha suggerito il nome di un altro esponente del settore come candidato ideale. La discussione sul possibile nuovo presidente della FIGC prosegue, con varie figure coinvolte nel dibattito pubblico.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Sassuolo, Grosso dopo la sconfitta col Genoa: «Delusi dal risultato, puniti nei dettagli! Espulsione Berardi? C’è stata confusione, lui mi ha detto di.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Galliani si tira indietro dalla presidenza FIGC: «Non accetterò l’invito». Poi avanza il nome: «Il migliore possibile è Malagò!»

Galliani si sfila, Malagò il primo nome: la corsa alla presidenza FIGC tra veti, alleanze e politicaGalliani rinuncia alla candidatura e rilancia Malagò, mentre prende quota anche l’ipotesi di un ex calciatore.

Galliani: “Non mi candiderò alla presidenza della Figc. Il profilo migliore è Giovanni Malagò”Adriano Galliani, nonostante l’endorsement del Milan, ha escluso una sua candidatura a presidente della Figc.