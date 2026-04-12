Passeggia sul lungomare quando sente gridare ‘aiuto’ | riesce a salvare un uomo che risulta essere ricercato per un duplice omicidio appena commesso Lui scappa l’allarme della polizia

Durante una passeggiata sul lungomare, una donna ha udito un richiamo di aiuto e ha soccorso un uomo in difficoltà a largo di Vero Beach. L’uomo, ricercato per un duplice omicidio appena commesso, è riuscito a scappare quando la donna si è avvicinata. La polizia è stata allertata e sta indagando sull’accaduto. La donna, il cui nome non è stato reso pubblico, ha raccontato l’episodio al Daily Mail.

La storia di Belinda, che ha scelto di non rendere pubblico il cognome, la racconta il Daily Mail. La donna stava facendo una passeggiata lungomare quando ha sentito gridare un flebile “aiuto” e ha soccorso un uomo in difficoltà, a largo di Vero Beach. Siamo in Florida e solo poche ore più tardi Belinda ha scoperto di avere salvato un ricercato per un duplice omicidio avvenuto poche ore prima. È il 24 marzo quando la donna sente le grida provenire dal mare: “Sentivo un ‘aiuto, aiuto’ molto debole, ho guardato e ho visto qualcuno in evidente difficoltà”, ha raccontato Belinda a un’emittente locale. L’uomo era completamente vestito e sembrava allo stremo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Passeggia sul lungomare quando sente gridare ‘aiuto’: riesce a salvare un uomo che risulta essere ricercato per un duplice omicidio appena commesso. Lui scappa, l’allarme della polizia Ricercato in campo internazionale per duplice omicidio: arrestato un imprenditore pakistano nel salernitanoE' finito nei guai, un cittadino pakistano, segnalato dall’Aisi ad ottobre 2024, quale punto di riferimento in Italia per l’agevolazione di... Passeggia serenamente in viale Varese ma è ricercato per rapina: arrestato 35enne dalla polizia a ComoControllo serale in centro: sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione del Tribunale di Pescara per una condanna del 2025 Passeggiava...