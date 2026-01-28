Ricercato in campo internazionale per duplice omicidio | arrestato un imprenditore pakistano nel salernitano

Un imprenditore pakistano è stato arrestato in provincia di Salerno con l’accusa di duplice omicidio. La polizia lo cercava da tempo, dopo un’operazione condotta anche con l’aiuto dell’Aisi, che lo aveva segnalato lo scorso ottobre 2024. Si sospetta che l’uomo fosse un punto di riferimento per altri cittadini pakistani, alcuni dei quali sarebbero radicalizzati e avrebbero tentato di ottenere visti turistici con finalità poco chiare. Gli investigatori hanno lavorato intensamente per raccogliere prove e ricostruire i fatti. Ora si

E' finito nei guai, un cittadino pakistano, segnalato dall’Aisi ad ottobre 2024, quale punto di riferimento in Italia per l’agevolazione di connazionali intenzionati ad acquisire visti turistici, alcuni dei quali radicalizzati: erano già stati effettuati approfondimenti info-investigativi al fine di appurare la sua organicità ad ambienti dell’estremismo religioso di matrice confessionale. Tale attività ha recentemente subito un’accelerazione a seguito dell’inserimento di una Red Notice Interpol da parte delle autorità pakistane nei suoi confronti. Le immediate verifiche hanno portato al suo arresto nel pomeriggio dello scorso 23 gennaio da parte della Polizia di Stato a Salerno: lo straniero era infatti ricercato in campo internazionale per omicidio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Salerno Imprenditore Ricercato per omicidio di due connazionali, arrestato cittadino pakistano La Polizia di Salerno ha arrestato un cittadino pakistano ricercato per l’omicidio di due connazionali. Spedizione punitiva a Sesto Calende: arrestato ricercato per il duplice tentato omicidio Nella notte dell’Epifania, a Sesto Calende, un 27enne di Somma Lombardo è rimasto vittima di un tentato omicidio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Salerno Imprenditore Argomenti discussi: Roma, arrestato latitante: era ricercato per l'omicidio della fidanzata minorenne; Roma, arrestato latitante: è indagato per l’omicidio della fidanzata minorenne; Sanremo, arrestato 48enne ricercato dall’Interpol per falsificazione di documenti; Uccise fidanzata in Perù, arrestato latitante a Roma. Ricercato per omicidio di due connazionali, arrestato cittadino pakistano(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Un cittadino pakistano, segnalato dall'AISI ad ottobre 2024 quale punto di riferimento in Italia per l'agevolazione ... notizie.tiscali.it Uccise fidanzata in Perù, arrestato latitante a Roma(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Arrestato dalla polizia un ventenne peruviano, latitante da tempo, ricercato in campo internazionale per l'omicidio della sua fidanzata. A fermarlo i poliziotti dalla Squadra M ... msn.com La Polizia di Stato Arresta uno straniero ricercato in campo internazionale Personale del commissariato di P.S. di Sanremo nella mattinata del 20 gennaio ha tratto in arresto un quarantottenne straniero ricercato in campo internazionale per reati di falsificazion facebook Arrestato a Roma un cittadino peruviano latitante da tempo: era ricercato in campo internazionale per l’omicidio della sua fidanzata x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.