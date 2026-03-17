Pier Giuseppe Cagetti scende in campo Candidato sindaco per Montignoso

Pier Giuseppe Cagetti ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Montignoso. La campagna elettorale si avvicina e le forze politiche del paese si stanno organizzando in vista delle urne. La presentazione ufficiale della sua candidatura segna un momento importante nel percorso che porterà alle elezioni comunali. La situazione politica locale si fa sempre più chiara con questa novità.

La corsa verso le elezioni comunali entra nel vivo e il quadro politico del paese comincia lentamente a delinearsi. Dopo settimane di indiscrezioni e primi movimenti nei partiti, arriva ora anche l’annuncio ufficiale di una nuova lista civica pronta a scendere in campo con l’obiettivo dichiarato di rappresentare un’alternativa nata dalla società civile. Si chiama “ Uniti per Montignoso ” ed è il progetto promosso da un comitato formato da Gianluca Bervicato, Gabriele Bugliani, Paolo Frediani e Andrea Giorgini, per mettersi nella tornata elettorale di maggio. Un’iniziativa che nasce – spiegano i promotori – dalla volontà di dare una risposta concreta a un diffuso senso di stanchezza verso le dinamiche della politica tradizionale e dalla convinzione che Montignoso abbia potenzialità in larga parte inespresse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pier Giuseppe Cagetti scende in campo. Candidato sindaco per Montignoso Articoli correlati Leggi anche: Candidato a sindaco? Niente primarie. Il Pd dice no alla scelta di coalizione per le prossime elezioni a Montignoso Elezioni amministrative 2026: s'inaugura la segreteria del candidato sindaco Giuseppe Di RosaDomenica 25 gennaio 2026 si inaugura al Campo Sportivo nella centrale Via Manzoni la segreteria del candidato sindaco Giuseppe Di Rosa.