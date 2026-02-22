Milan-Parma le pagelle | Troilo top non solo per il gol 8 Altro flop di Estupiñan | 5
Troilo riceve un voto alto per il suo gol contro il Parma, rispondendo con determinazione alle critiche. La sua prestazione si distingue in una partita dove alcuni compagni, come Estupiñan, deludono con un voto insufficiente, e altri, tra cui De Winter, Rabiot e Saelemaekers, non trovano la forma migliore. Leao e Pulisic mostrano impegno, mentre Ordonez si distingue come il più criticato tra i rossoneri. La partita si conclude con alcuni spunti di riflessione.
Tra i rossoneri tradiscono anche De Winter, Rabiot e Saelemaekers. Leao e Pulisic almeno ci provano. Ordonez unico insufficiente per Cuesta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
MILAN-PARMA: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A NewsIl Milan ha subito una sconfitta contro il Parma, determinata da una difesa poco efficace e da errori in attacco.
Pagelle Lecce Parma, i giornali non perdonano: 4.5 per questi due giocatori! Le pagelle con TOP e FLOPLe pagelle di Lecce-Parma, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526, evidenziano giudizi differenziati sui singoli giocatori.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Parma-Verona 2-1, pagelle: il gol di Bernabé vale il prezzo del biglietto. Orban sciagurato; Milan-Como 1-1, pagelle e tabellino: Maignan sbaglia, Nico Paz non perdona, Leao pareggia su assist di Jashari, Nkunku non si vede mai; PAGELLE: Pellegrino killer del gol, Strefezza iradiddio; Pulisic 4, Leao 6: le pagelle dei giocatori del Milan contro il Parma.
Milan-Parma 0-1, le pagelle: Pulisic (5) non si vede, Leao (5,5) spento, Troilo (7,5) gol salvezzaIl Milan cade a San Siro con il Parma, che si impone per 0-1. Nella gara valida per la 26a giornata di Serie A, i rossoneri hanno perso la chance di ... msn.com
Milan-Parma 0-1, voti e pagelle: fioccano le insufficienze. Si salvano in pochiMilan-Parma 0-1, fine dei giochi. I rossoneri perdono in casa per la seconda volta in campionato, dicono addio alle residue speranze scudetto e falliscono il colpo del ko per la zona Champions League. milannews.it
Secondo Luca Marelli il gol che ha deciso Milan-Parma non doveva essere convalidato: il contatto sul blocco su Maignan non era tale da richiamare l’arbitro all’on-field review. Siete d’accordo - facebook.com facebook
Il momento più brutto di Milan-Parma è accaduto all’8’ quando Loftus-Cheek è rimasto a terra dopo uno scontro con il portiere Corvi. Dopo gli esami svolti sono state evidenziate le fratture dei denti superiori e dell’osso alveolare della mascella. Buona guarigio x.com