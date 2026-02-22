Milan-Parma le pagelle | Troilo top non solo per il gol 8 Altro flop di Estupiñan | 5

Troilo riceve un voto alto per il suo gol contro il Parma, rispondendo con determinazione alle critiche. La sua prestazione si distingue in una partita dove alcuni compagni, come Estupiñan, deludono con un voto insufficiente, e altri, tra cui De Winter, Rabiot e Saelemaekers, non trovano la forma migliore. Leao e Pulisic mostrano impegno, mentre Ordonez si distingue come il più criticato tra i rossoneri. La partita si conclude con alcuni spunti di riflessione.