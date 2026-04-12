Parma-Napoli 1-1 le pagelle | Strefezza 7 decisivo Alisson 6,5 cambia la sfida McTominay 6,5 non basta Juan Jesus 4,5

Il match tra Parma e Napoli si conclude con un pareggio 1-1. La partita si apre con una rete di Strefezza dopo soli 40 secondi, che si rivela decisiva per il risultato finale. Nel corso del secondo tempo, il Napoli trova il pareggio, ma non riesce a portare a casa la vittoria. Durante la gara, alcuni giocatori si sono distinti per le prestazioni, mentre altri hanno ricevuto valutazioni più basse, tra cui un giocatore del Parma che ha ottenuto un voto insufficiente.

Il Napoli non va oltre il pari contro il Parma al Tardini: la gara finisce con il risultato di 1-1. La indirizza benissimo Strefezza con una rete segnata dopo appena 40 secondi, poi nel secondo tempo il sigillo del solito Scott McTominay con un tiro dal limite pareggia il parziale ma non basta a ribaltare il risultato. Il pareggio galvanizza i partenopei che provano ad affondare il colpo ma non riescono ad incidere: solo Alisson dà una scossa notevole ma non riesce a bucare un Suzuki attento. Brusca frenata degli azzurri di Conte dopo 5 vittorie consecutive, un pareggio che può consegnare all'Inter il match point scudetto. Attualmente il Napoli è a -6 dalla vetta ma, in caso di vittoria dei nerazzurri, la distanza diventerebbe di 9 punti a sei giornate dalla fine.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Parma-Napoli 1-1, le pagelle: Strefezza (7) decisivo, Alisson (6,5) cambia la sfida, McTominay (6,5) non basta, Juan Jesus (4,5) Leggi anche: Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) bocciato Leggi anche: Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) errore grave