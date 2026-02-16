Napoli-Roma le pagelle | Alisson dà subito la scossa 7 Soulé non è al top | 5,5
Alisson ha deciso di cambiare le sorti della partita tra Napoli e Roma con una parata decisiva, causando l’ovazione dei tifosi partenopei. Nel frattempo, Soulé si è mostrato sotto tono e ha ottenuto un voto insufficiente, 5,5. Rrahmani, tra i giocatori del Napoli, ha deluso e si è infortunato durante il match, complicando la sua squadra. Tra i rossoneri, Malen e Ndicka si sono distinti positivamente, lasciando un'impressione migliore rispetto agli altri.
Tra i padroni di casa il peggiore è Rrahmani, che si infortuna pure. Tra i giallorossi, bene Malen e Ndicka.
PAGELLE E TABELLINO ROMA-NAPOLI 0-1: Soulé delude, Cristante flop. Neres e il tridente al top
Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen (8) straripante, Alisson Santos (7) che impatto, Ndicka (7) non fa respirare Hojlund
Napoli e Roma si contendono un punto alla fine di un match emozionante al Maradona, che termina 2-2.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
