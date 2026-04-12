Parma-Napoli Hojlund e i Fab Four per il -4 sull’Inter | formazioni e diretta DAZN ore 15 | 00

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00, il Napoli scende in campo al Tardini contro il Parma. La partita si svolge in un momento cruciale per la lotta scudetto, con il Napoli che cerca di mantenere la posizione in classifica e avvicinarsi ulteriormente all’Inter, distante di quattro punti. Le formazioni ufficiali verranno comunicate poco prima del calcio d’inizio e la diretta sarà trasmessa su DAZN.

PRESSIONE SCUDETTO. Domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00, il Napoli affronta il Parma allo stadio Tardini in un crocevia fondamentale per la stagione. Vincendo, la squadra di Antonio Conte si porterebbe momentaneamente a -4 dall’Inter capolista (impegnata alle 20:45 contro il Como), riaprendo di fatto la corsa Scudetto. Nelle probabili formazioni, gli azzurri ritrovano Rasmus Hojlund titolare al centro dell’attacco, supportato da De Bruyne e McTominay. Partirà dalla panchina Alisson Santos, arma tattica a gara in corso che il club ha già deciso di riscattare dal Benfica per 16,5 milioni di euro. Massima allerta per l’ordine pubblico: attesi 4.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Parma-Napoli, Hojlund e i Fab Four per il -4 sull’Inter: formazioni e diretta DAZN ore 15:00 Parma-Napoli (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl Napoli si è appena ripreso il secondo posto in classifica e ora fa tappa al tardini per sfidare Il Parma.