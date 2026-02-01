La Juve vince 4-1 a Parma e tiene la scia del Napoli in zona Champions | Bremer goleador al Tardini

La Juventus conquista una vittoria importante a Parma, battendo i padroni di casa 4-1 al Tardini. In campo, Bremer segna due volte, portando la squadra avanti, mentre McKennie e David aggiungono altri gol. La squadra di Allegri mantiene il passo del Napoli in zona Champions e si avvicina sempre di più alla qualificazione europea.

Questa sera al Tardini si gioca una partita importante tra Parma e Juventus.

Bremer si riscopre goleador e trascina la Juventus alla vittoria contro il Parma.

