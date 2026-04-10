Domenica 12 aprile 2026 alle 15:00 si giocherà la partita tra Parma e Napoli. Il Napoli, che ha recentemente conquistato il secondo posto in classifica, arriva a questa sfida dopo aver ottenuto risultati positivi nelle ultime giornate. La partita si terrà allo stadio Tardini, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. Le quote e i pronostici sono stati già pubblicati sui vari portali sportivi.

Il Napoli si è appena ripreso il secondo posto in classifica e ora fa tappa al tardini per sfidare Il Parma. I partenopei sono a -7 dalla retta e proveranno a farli tutto per mantener vivo il campionato, ma la sensazione è che la priorità resti quella di tenere lontano le inseguitrici e chiudere nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Parma-Napoli (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Crystal Palace-Newcastle (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiCrystal Palace e Newcastle sono divisi da soli tre punti in classifica a favore degli ospiti ma i londinesi hanno giocato una partita in meno.

Napoli vs Parma, Pronostico

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“Quelle poche ore tra Parma-Napoli e Como-Inter possono essere determinanti. Mi aspetto una partita chiusa da parte della squadra di Cuesta, ma se il Napoli dovesse vincere metterebbe una pressione incredibile all’Inter, passando dal -14 al momentane - facebook.com facebook

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