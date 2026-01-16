Parma-Genoa domenica 18 gennaio 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol al Tardini

Domenica 18 gennaio 2026 alle 12:30 si affrontano Parma e Genoa nel match della 21ª giornata di Serie A. La sfida, che si svolge al Tardini, riguarda una zona cruciale della classifica e potrebbe influenzare le dinamiche di salvezza di entrambe le squadre. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per una partita equilibrata, caratterizzata da poche reti.

Nel lunch match domenicale della 21esima giornata di Serie A va in scena lo scontro salvezza tra Parma e Genoa, che al Tardini si giocano punti importanti. I padroni di casa del Parma arrivano alla sfida con grande fiducia dopo i 4 punti guadagnati in pochi giorni contro Lecce e Napoli, in due gare esterne.

