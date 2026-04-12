Il Parma ferma il Napoli sul pareggio e fa un favore all'Inter | solo McTominay evita il peggio
Il Parma e il Napoli si sono affrontati in una partita che si è conclusa con un pareggio al Tardini. Dopo un avvio difficile per il Napoli, con uno svantaggio subito dopo pochi secondi, il pareggio è arrivato nel secondo tempo grazie a McTominay. La gara ha interrotto una serie di vittorie del Napoli e ha favorito l’Inter, che ha beneficiato di questo risultato. Solo McTominay è riuscito a cambiare l’andamento del match, evitando una sconfitta per il suo team.
Il Napoli si ferma sul pareggio al Tardini dopo un primo tempo pessimo: Strefezza manda in vantaggio la squadra di casa dopo 35 secondi, McTominay pareggia nel secondo tempo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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