Il Parma ferma il Napoli sul pareggio e fa un favore all'Inter | solo McTominay evita il peggio

Il Parma e il Napoli si sono affrontati in una partita che si è conclusa con un pareggio al Tardini. Dopo un avvio difficile per il Napoli, con uno svantaggio subito dopo pochi secondi, il pareggio è arrivato nel secondo tempo grazie a McTominay. La gara ha interrotto una serie di vittorie del Napoli e ha favorito l’Inter, che ha beneficiato di questo risultato. Solo McTominay è riuscito a cambiare l’andamento del match, evitando una sconfitta per il suo team.